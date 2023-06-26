Підгодівля перцю може бути як натуральною, так і хімічно. Серед народних засобів часто використовують дріжджі, йод, коров'як. А як удобрити перець кропивою – розкаже 24 Канал.

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Кропива як добриво для перцю

Кропива – чудове підживлення для перцю, тим що вона містить азот, який дуже потрібний для цього овочу. Ця трава покращує здоров'я рослини, тож вона менше хворіє та піддається впливу шкідників. Городники рекомендують брати кропиву без спілого насіння.

Є дуже багато речовин, якими удобрюють кропиву. Найкраще – буде додати до кропиви ще такий простий засіб, як дріжджі. Вони є на кухні у кожної господині.

Щоб приготувати настій, потрібно наповнити бочку на третю частину свіжою, дрібно порізаною кропивою. У посудину заливаємо теплу воду.



Кропива / Фото "Яблуком"

Далі – робимо розчин на основі дріжджів. Знадобиться 10 грамів сухих дріжджів та 1 літр води, а ще 100 грамів цукру. Нехай все настоюється 4-5 годин. Згодом цей розчин слід перелити до бочки з кропивою.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Коли додали суміш дріжджів, закрийте місткість кришкою. Тоді розчин має бродити ще 10-12 днів. Всі речовини треба ретельно перемішувати.

Тоді суміш варто процідити та розвести з водою у пропорції 1:10. Під кожен кущ перців треба внести по 1 літрі підгодівлі.