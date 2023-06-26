Подкормка перца может быть как натуральным, так и химически. Среди народных средств часто используют дрожжи, йод, коровяк. А как удобрить перец крапивой – расскажет 24 Канал.

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Крапива как удобрение для перца

Крапива – отличная подкормка для перца, тем что она содержит азот, который очень нужен для этого овоща. Эта трава улучшает здоровье растения, поэтому она меньше болеет и подвергается воздействию вредителей. Огородники рекомендуют брать крапиву без спелых семян.

Есть очень много веществ, которыми удобряют крапиву. Лучшее – будет добавить к крапиве еще такое простое средство как дрожжи. Они есть на кухне у каждой хозяйки.

Чтобы приготовить настой, нужно наполнить бочку на третью часть свежей, мелко изрезанной крапивой. В сосуд заливаем тёплую воду.



Крапива / Фото "Яблоком"

Далее – делаем раствор на основе дрожжей. Понадобится 10 граммов сухих дрожжей и 1 литр воды, а еще 100 граммов сахара. Пусть все настаивается 4-5 часов. Затем этот раствор следует перелить в бочки с крапивой.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Когда добавили смесь дрожжей, закройте емкость крышкой. Тогда раствор должен бродить еще 10-12 дней. Все вещества нужно тщательно перемешивать.

Тогда смесь следует процедить и развести с водой в пропорции 1:10. Под каждый куст перцев нужно внести по 1 литру подкормки.