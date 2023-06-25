Для хорошего урожая малина требует регулярной поливки, обрезки, профилактики вредителей и своевременной подкормки. Без этих составляющих не обойтись. А чем не стоит подкармливать малину – поделится 24 Канал.

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Чем запрещено удобрять малину

Если весной садоводы часто используют куриный помет для удобрения малины, то летом категорически не стоит делать это делать. Такие вещества, как помет кур и коровий навоз имеют много азота. Через них малина будет активно производить зеленую массу. В то же время плоды могут не быть в таком случае или будут мелкими.



Куриный помет / Фото "Дом.Сад.Город"

Удобрения, содержащие хлор, рекомендуется не использовать для подкормки малины. Так как у растения может начаться такая болезнь как хлороз.

Чем можно подкармливать малину

Древесный пепел – хорошее средство для удобрения малины. Его используют после того, как собрали урожай, ведь в этот период растениям не хватает калия и нужно снизить кислотность земли. У корневой системы нужно подсыпать по 100 граммов под каждый куст.



Зола / Фото Dreamstime

Аммиачная селитра будет уместна в первые годы выращивания. Таким образом, ягода будет расти быстрее. Благодаря калию земля под малиной будет более плодородной, а значит – более полезной для растения.



Аммиачная селитра / Фото "Украинская агропромышленная группа"

В начале лета малину следует удобрять такими веществами как азот, фосфор и калий. Оптимальным вариантом в этой ситуации является нитроаммофоска, содержащая 16% азота, 16% фосфора и 16% калия.



Нитроаммофоска / Фото "Добродар"

Для приготовления раствора берем 20-30 грам нитроаммофоски и 10 литров воды. Этого хватит на один погонный метр малины. Заранее землю нужно полить, потому что насухо удобрения не пропитаются. Нитроаммофоска придаст малине силы, которой ей не хватало.