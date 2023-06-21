Благодаря крахмалу и пепла активнее растут ветви куста смородины, а ягоды – появляются больше и слаще. 24 Канал подскажет Как правильно применять крахмал и пепел для смородины, чтобы она давала хороший урожай.

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Крахмал как удобрение для смородины

Крахмал содержит углеводы, которые является источником энергии для растений. Крахмал можно добавлять к почве или использовать в качестве удобрения. Это подпитывает смородину и увеличивает ее рост. Крахмал оказывает благоприятное влияние на структуру земли, сохранять влагу и улучшая дренаж.



Крахмал / Фото Klopotenko.com

Вещество нужно вносить перед цветением и при созревании ягод. Для приготовления берем 200-300 г крахмала и заливаем его 3 литрами воды. Раствор следует кипятить на малом огне, а затем еще добавить 10 литров воды, чтобы сделать его реже.

Перед этим подкормку, кусты надо щедро подлить водой. Под каждый куст хватит по 1-2 ведра смеси.

Пепел как подкормка для смородины

Зола содержит такие микроэлементы, как калий, фосфор, кальций и магний. Благодаря ему смородина имеет сбалансированное питание. Также это вещество регулирует кислотность почвы.



Зола / Фото Prosto Way

Садоводы советуют использовать пепел во время наливая ягод и после сбора плодов. Рецепт раствора прост: 3 литра золы разводим в 1 ведре воды. Все перемешиваем и ставим под крышку на 2 дня. Затем 1 литр настоя снова смешиваем с 10 литрами воды. Будет достаточно по 1-2 ведра под куст.