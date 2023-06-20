Яичная скорлупа содержит большое количество кальция, который важен для здоровья растений. Просто надо измельчить ее и рассыпать по грядкам, а затем перекопать. А как еще можно использовать яичную скорлупу на огороде – расскажет 24 Канал.

Это интересно Сочные ягоды не заставят ждать: 7 полезных веществ, необходимых черешне для плодоношения

Яичная скорлупа на огороде: способы применения

Такое средство отлично подойдет для удобрения рассады. Чтобы подкормить овощи, надо приготовить смесь: скорлупу от 5 яиц перетираем до порошка, заливаем кипятком, накрываем крышкой и настаиваем неделю. Затем разводим полученную смесь с водой 1:3 и используем для рассады.

Яичная скорлупа будет эффективной в борьбе с вредителями – "черной ножкой", улитками. Чтобы приготовить настой, измельчить скорлупу и прикопать между рядами на огороде.



Яичная скорлупа на огороде / Фото "Свой сад"