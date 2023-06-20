Яичная скорлупа содержит большое количество кальция, который важен для здоровья растений. Просто надо измельчить ее и рассыпать по грядкам, а затем перекопать. А как еще можно использовать яичную скорлупу на огороде – расскажет 24 Канал.
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Яичная скорлупа на огороде: способы применения
Такое средство отлично подойдет для удобрения рассады. Чтобы подкормить овощи, надо приготовить смесь: скорлупу от 5 яиц перетираем до порошка, заливаем кипятком, накрываем крышкой и настаиваем неделю. Затем разводим полученную смесь с водой 1:3 и используем для рассады.
Яичная скорлупа будет эффективной в борьбе с вредителями – "черной ножкой", улитками. Чтобы приготовить настой, измельчить скорлупу и прикопать между рядами на огороде.
Яичная скорлупа на огороде / Фото "Свой сад"
- Можно использовать для раскисления почвы. Это очень нужно тем растениям, которые хорошо растут на нейтральной или слабощелочной земле. Это помидоры, капуста, бобы, тыква, лук и зелень.
- Польза скорлупы состоит в том, что она разрыхляет почву, уменьшая его насыщенность В то же время, вода и воздух лучше будут поступать к земле благодаря этой процедуре.
- Хорошая идея попробовать провести мульчирование с помощью скорлупы. Разломайте ее на несколько частей, не обязательно перетирайте. Она не будет долго гнить: земля не будет пересыхать, а растения будут защищены от вредителей.