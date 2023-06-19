Кроме осадков причинами монилиоза являются повреждения коры, появление вредителей и обломанные ветви. Поэтому нужно вовремя осматривать деревья и проводить определенные мероприятия. В частности, чем обработать абрикос от монилиоза – подскажет 24 Канал.

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Защита абрикоса от монилиоза

Для посадки абрикоса и других плодовых деревьев выбирайте те места, которые хорошо продуваются ветром.

Сажайте только те сорта абрикосов, которые устойчивы к грибковым болезням и вредителям.

Не поливайте слишком активно листья и плоды абрикоса, потому что это способствует развитию грибка.

листья и плоды абрикоса, потому что это способствует развитию грибка. Садоводы не советуют размещать плодовые деревья около друг у друга. Должна быть дистанция хотя бы 4-5 метров.

Осенью перекапывайте землю возле дерева.



Монилиоз абрикоса / Фото Leto.ua

Чтобы не допустить монилиоза в следующем году, то по окончании плодоношения, нужно избавиться от всех больных фруктов, веток, листьев. Можно даже частично обрезать здоровую часть дерева, чтобы заболевание не распространялось дальше.

Перед зимой стволы и нижние ветви нужно побелить известью с медным купоросом. Пропорция такова: 3-5 г вещества на 100 миллилитров побелки.



Медный купорос / Фото Prom

Для профилактики рекомендуется использовать 1% раствор бордоской жидкости. Им следует опрыскивать растение с начала формирования листьев и вплоть до зимы. Возделывать нужно с промежутком 2 недели.



Бордосская жидкость / Фото Floristics.info

Следует отметить, если болезнь уже поразила плоды, то здесь ни одно средство не будет эффективным. Нужно срезать все больное и гнилое. Чтобы не было такой ситуации, нужно проводить профилактические мероприятия.

Когда вредители атакуют абрикос, то в эти раны может также попадать грибок. Поэтому, чтобы предупредить этот процесс, можно обрабатывать дерево раствором медного купороса, который очистит повреждение от инфекции После этого раны принято обрабатывать садовым варом.