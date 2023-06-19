Крім опадів, причинами моніліозу є пошкодження кори, поява шкідників та обламані гілки. Тому треба вчасно оглядати дерева та проводити певні заходи. Зокрема, чим обробити абрикос від моніліозу – підкаже 24 Канал.

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Захист абрикоса від моніліозу

Для посадки абрикоса та інших плодових дерев обирайте ті місця, які добре продуваються вітром.

Саджайте лише ті сорти абрикосів, які є стійкими до грибкових хвороб та шкідників.

Не поливайте надто активно листя та плоди абрикоса, бо це сприяє розвитку грибка.

листя та плоди абрикоса, бо це сприяє розвитку грибка. Садівники не радять розміщувати плодові дерева близько один біля одного. Має бути дистанція хоча б 4-5 метрів.

Восени перекопуйте землю біля дерева.



Моніліоз абрикоса / Фото Leto.ua

Щоб не допустити моніліозу в наступному році, то по закінченню плодоношення, треба позбутися всіх хворих фруктів, гілок, листя. Можна навіть частково обрізати здорову частину дерева, щоб захворювання не поширювалось далі.

Перед зимою стовбури та нижні гілки треба побілити вапном з мідним купоросом. Пропорція така: 3-5 грамів речовини на 100 мілілітрів побілки.



Мідний купорос / Фото Prom

Для профілактики рекомендується використовувати 1% розчин бордоської рідини. Ним варто обприскувати рослину з початку формування листя й аж до зими. Обробляти треба з проміжком 2 тижні.



Бордоська рідина / Фото Floristics.info

Варто зазначити, якщо хвороба вже вразила плоди, то тут жоден засіб не буде ефективним. Потрібно зрізати все хворе та гниле. Щоб не було такої ситуації, треба проводити профілактичні заходи.

Коли шкідники атакують абрикос, то в ці рани може також потрапляти грибок. Тому щоб попередити цей процес, можна обробляти дерево розчином мідного купоросу, який почистить пошкодження від інфекцій. Після цього рани заведено обробляти садовим варом.