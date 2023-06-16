Серед усіх захворювань черешні чільне місце займає плодова гниль або моноліоз. Хвороба часто проявляється, коли ягоди стають спілими. Це відбувається, коли до них надходить багато вологи. Від цього вони починають тріскати та заражатись грибком. 24 Канал підкаже, як впоратись з цієї проблемою.

Це цікаво Ворони – геть: 7 речей, які змусять цих птахів покинути ваш город

Як боротися з плодовою гниллю черешні

Варто зазначити, що коли плодова гниль вже вразила ягоди, їх буде неможливо врятувати. У цьому випадку їх треба видалити.

Також у багатьох випадках боротися з цією хворобою можна лише спеціальними хімічними препаратами, які можна придбати у спеціальних магазинах для садівництва.

Втім, для профілактики від плодової гнилі можна використати народні засоби.

Добре підійде в такій справі сечовина. Знадобиться 500 грамів речовини на 10 літрів води.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Не менш ефективним буде залізний купорос. Для приготування треба взяти 500 грамів порошку на 10 літрів води.



Залізний купорос / Фото "Епіцентр"

У боротьбі з плодовою гниллю можна обробляти черешню 3% розчином бордоської рідини. Щоб приготувати її самостійно, треба розвести 300 грамів мідного купоросу та 400 грамів негашеного вапна у 10 літрах води. Це треба робити, коли розпускаються бруньки.



Бордоська рідина / Фото Floristics.info

Вдруге обприскувати дерева черешні треба, коли вони відцвіли. Для цього слід використовувати 1% розчин бордоської рідини або фунгіциди – спеціальні протигрибкові речовини.

Третій раз обробляємо через 20 днів після цвітіння. Використовуємо хлорокис міді у пропорції 40 грамів на 10 літрів води.



Хлорокис міді / "Агропідтримка"