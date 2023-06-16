Среди всех заболеваний черешни ведущее место занимает плодовая гниль или монолиоз. Болезнь часто проявляется когда ягоды становятся спелыми. Это происходит, когда в них поступает много влаги. От этого они начинают трескаться и заражаться грибком. 24 Канал подскажет, как справиться с этой проблемой.

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Как бороться с плодовой гнилью черешни

Следует отметить, что когда плодовая гниль уже поразила ягоды, их будет невозможно спасти. В этом случае их нужно удалить.

Также во многих случаях бороться с этой болезнью можно только специальными химическими препаратами, которые можно приобрести в специальных садоводческих магазинах.

Впрочем, для профилактики от плодовой гнили можно использовать народные средства.

Хорошо подойдет по такому делу мочевина. Понадобится 500 грам вещества на 10 литров воды.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Не менее эффективным будет железный купорос. Для приготовления нужно взять 500 грам порошка на 10 литров воды.



Железный купорос / Фото "Эпицентр"

В борьбе с плодовой гнилью можно обрабатывать черешню 3% раствором бордоской жидкости. Чтобы приготовить ее самостоятельно, нужно развести 300 грамм медного купороса и 400 грамм негашеной извести в 10 литрах воды. Это нужно делать, когда распускаются почки.



Бордоская жидкость / Фото Floristics.info

Второй раз опрыскивать деревья черешни надо, когда они отцвели. Для этого следует использовать 1% раствор бордоской жидкости или фунгициды – специальные противогрибковые вещества.

Третий раз возделываем через 20 дней после цветения. Используем хлорокись меди в пропорции 40 грам на 10 литров воды.



Хлорокис меди / "Агроподдержка"