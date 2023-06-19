Без хорошей подкормки черешни, не стоит надеяться на богатый урожай: садоводы говорят, если не применять удобрения – будет только 20% плодов. Так что не очень разумно оставлять дерево без удобрения. А чем обработать черешню после цветения – расскажет 24 Канал.
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Подкормка черешни
Вот некоторые рекомендации по удобрению черешни после цветения:
- Черешня нуждается в азоте для здорового роста и развития листьев. После цветения можно применять удобрения с высоким содержанием азота, например, аммиачная селитра или мочевина. Но помните, что азот в большом количестве активизирует рост листьев, а не плодов. Оптимальная доза использования – 200-300 граммов в приствольном круге дерева.
Аммиачная селитра / Фото "Агропромышленная группа"
- Такие вещества, как фосфор и калий, необходимы, чтобы лучше развивалась корневая система и формировались плоды. Речь идет о суперфосфат и калийную соль. Минеральные удобрения берем в следующих пропорциях: гранулированный суперфосфат – 400 граммов, а калийная соль – 200-300 граммов. Эти средства подсыпают под стволы деревьев черешни.
Калийная соль / Фото Super Agronom
- В качестве альтернативы химическим удобрениям можно использовать органические удобрения – компост, перегной или органические вещества. Они не только дают питательность растению, но и улучшают структуру почвы. Достаточно будет 50 граммов таких средств.
Компост / Фото "Агромаркет"
- Полезным удобрением для черешни будет древесный пепел. Под 1 дерево потребуется 500 г вещества. Когда будут дожди, земля его будет впитывать и дерево таким образом будет подкармливаться.
Древесная зола / Фото Kvitka.info