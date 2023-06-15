Каждый садовник делает выбор по собственному усмотрению, которые удобрения использовать: органические или минеральные. Впрочем, конечно, что большую пользу имеет именно органика. Так что и как подкармливать клубнику во время плодоношения – расскажет 24 Канал.

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Удобрение клубники во время плодоношения

Эффективное средство, которое помогает многим растениям, и в том числе клубники – это пепел. Необходимо залить 1 стакан вещества 1 ведром горячей воды, держать 2 дня и взболтать. Ею можно подкармливать клубнику под корень: на каждый метр по 1-2 литра.



Зола / Фото Simya.com

Крапива является отличным народным методом. Растение следует мелко порезать и заполнить ими сосуд на 10 литров, залив теплой водой. После настаивания под каждый куст используем 1-2 литра удобрения.



Крапива / Фото Pixabay

Дрожжи помогут улучшить урожай. 100 г свежих дрожжей нужно растворить в воде. Пусть оно бродит 1 сутки. Поливают таким настоем исключительно под корень, где-то пол-литра под каждый куст.



Свежие дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Монофосфат калия – удачное удобрение во время плодоношения. Достаточно 1 столовой ложки вещества на 10 л воды.



Монофосфат калия / Фото "Эпицентр"

Популярным органическим удобрением является куриный помет. Его нужно развести с водой в пропорции 1:30 и дать перебродить. Используем 1 литр под куст.



Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство и садоводство"

Когда на клубнике появляются ягоды, идеально подкормить ее раствором коровяка с водой. Соотношение – 1:14. Его нужно настоять в закрытом сосуде 3 суток и поливать 1 литр под кустик.



Навоз / Фото Flagma.ua

Во время плодоношения можно использовать борную кислоту. Она помогает образовывать завязи, а также значительно увеличивает урожай. Ее используют всего дважды за сезон. Также кислота стимулирует восстановление стеблей.



Борная кислота / Фото "Ковалент"