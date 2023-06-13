Лилии – символ чистоты, нежности, величия и изысканности. Их используют для оформления садов, букетов и других цветочных композиций. 24 Канал подскажет как достичь пышного цветения лилий дома.
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Как сделать, чтобы лилии зацвели
- Лилиям нужно хорошее освещение, но они также должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Следует сажать их на том участке, где частично есть тень, поскольку лилиям нужно солнце только в первой половине дня.
- Проверьте, хорошо ли дренируется почва, в котором растут лилии Это важно, потому что иначе могут гнить корни.
- Эти цветы нуждаются регулярного полива, особенно в сухую погоду. Следите, чтобы почва была всегда влажной, но не заливайте ее. Полив один-два раза в неделю обычно достаточно.
Лилии / Фото Мир растений
- Для того чтобы лилии цвели, нужно подпитывать их 2-3 раза в течение сезона. Если использовать больше удобрений, это может повредить лилиям.
- Если цветы увяли, их надо удалять, чтобы стимулировать рост новых бутонов.
- Постоянно следите, нет ли на цветах признаков вредителей и болезней. Если заметили повреждения, то нужно обрабатывать лилии специальными веществами против вредителей или народными средствами, в частности, настоями горьких трав.
- Рекомендуется не срезать лилии, особенно очень острыми принадлежностями. Это может вызвать различные болезни. Лучше оставить его в саду.