Также огородники уделяют внимание обработке почвы и сбору урожая. Впрочем, чтобы было что собирать, нужно провести ряд процедур на огороде. Что нужно успеть сделать на огороде до конца июня – подскажет 24 Канал.
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Список работ на огороде в июне
- В первый месяц лета начинается окучивание овощей. Это означает покрытие стебля землей, образуя небольшой холмик. Окучивание – полезная процедура, которая укрепляет корни растений и обогащает почву кислородом. Картофель, помидоры, огурцы и капусту особенно следует окучивать.
Окучивание овощей / Фото Ferma.expert
- Защита от вредителей и болезней – то, чем нужно заняться в первый летний месяц. После пересадки растений в открытый грунт в июне нужно опрыскивать растения, чтобы защитить их от насекомых.
- Питание и обработка почвы имеют значение для потенциального уборки урожая. В частности, удобрение необходимо для созревания плодов. В то же время за почвой нужно ухаживать, чтобы удержать влагу в жару. С этой же целью проводим сапание и мульчирование земли.
Мульчирование земли / Фото "Аптека садовода"
- Не стоит забывать о пасынковании – обрезка ненужных боковых побегов. Процедуру выполняют, чтобы растение не тратило силы впустую. Преимущественно пасынковать нужно помидоры.
Пасынкование / Фото с ютуба
- Если хотите размножать ягоду, можете удалить усы клубники. Оставлять следует только те усы, из которых хотите, чтобы выросли новые растения. Рекомендуется замульчировать клубнику, чтобы под растением оставалось больше влаги.
- Прополка – важный процесс, который желательно выполнить в июне. Потому что в теплое время появятся очень много сорняков, и вырвать их нужно как можно скорее, пока это легко делать.
Прополка / Фото "Хозяин.Дом.Сад.Город"
- И наконец, собираем плоды. В июне уже есть первый урожай петрушки, лука, редиса, салата.