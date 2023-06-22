Також городники приділяють увагу обробці ґрунту та збору урожаю. Втім, аби було, що збирати, треба провести низку процедур на городі. Що треба встигнути зробити на городі до кінця червня – підкаже 24 Канал.
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Перелік робіт на городі у червні
- У перший місяць літа розпочинається підгортання овочів. Це означає покриття стебла землею, утворюючи невеликий пагорбок. Підгортання – корисна процедура, яка зміцнює коріння рослин та збагачує ґрунт киснем. Картоплю, помідори, огірки та капусту особливо варто підгортати.
Підгортання овочів / Фото Ferma.expert
- Захист від шкідників та хвороб – те, чим потрібно зайнятися у перший літній місяць. Після пересадки рослин у відкритий ґрунт у червні, треба обприскувати рослини, щоб захистити їх від комах.
- Підживлення та обробка ґрунту мають значення для потенційного збору врожаю. Зокрема, удобрення потрібне для дозрівання плодів. Водночас за ґрунтом треба доглядати, щоб втримати вологу в спеку. З цією ж метою проводимо сапання та мульчування землі.
Мульчування землі / Фото "Аптека садівника"
- Не варто забувати про пасинкування – обрізку непотрібних бічних пагонів. Процедуру виконують, щоб рослина не витрачала сили даремно. Переважно пасинкувати треба помідори.
Пасинкування / Фото з ютубу
- Якщо хочете розмножувати ягоду, можете видалити вуса полуниці. Залишати варто лише ті вуса, з яких хочете, щоб виросли нові рослини. Рекомендується замульчувати полуницю, щоб під рослиною залишалось більше вологи.
- Прополювання – важливий процес, який бажано виконати в червні. Тому що в теплу пору з'являться дуже багато бур'янів, і вирвати їх треба якомога швидше, поки це легко робити.
Прополювання / Фото "Хазяїн.Дім.Сад.Город"
- І врешті, збираємо плоди. В червні вже є перший урожай петрушки, цибулі, редиски, салату.