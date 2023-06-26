Переконливою причиною зав'язувати часник є те, що поживні речовини повертаються із листя назад в цибулину. Водночас головки часнику починають рости, бо отримують підживлення. Коли та як правильно зав'язувати листя часнику – підкаже 24 Канал.

Це цікаво Універсальний засіб для всіх рослин, який ви шукали

Утворення цибулини часнику відбувається водночас із ростом листя. Зав'язуванням листя ми пришвидшуємо формування цибулини. Отже, збір урожай буде в коротші терміни.

Коли зав'язувати часник

У цьому процесі головне – зрозуміти, коли можна зав'язувати часник. Показником будуть:

листя починає жовтіти;

стрілки починають випрямлятися;

пагони хиляться вниз.

Часник радять зав'язувати через кілька тижнів після видалення стрілки. Переважно – це за 6-7 днів до збору врожаю.

Як правильно зав'язувати часник

Городники рекомендують робити вузлик із верхнього листя. У разі потреби можна зав'язати кілька вузлів, якщо бачите, листя – дуже довге. Не затягуйте дуже щільно, щоб не поламати його, бо це зіпсує урожай.



Зав'язка листя часнику / Фото "Радіо Трек"

Відтік корисних речовин з надземної частини в цибулину проходить довго .

. До цієї процедури стрілки варто зрізати, а місце зрізу – посипати попелом.

Тоді кілька листків треба зібрати докупи, перекрутити та зробити петлю.

Зверніть увагу на довжину листя. Якщо вона не більша, ніж 30 сантиметрів, буде достатньо 1 перехрещення, якщо більша – зробіть подвійний вузол.

Використовуйте у цьому процесі рукавички. Оскільки без них ризикуєте отримати алергію через товсті краї листя або сік, який може виділятися з листя.

Є й ті, хто робить косу з листя, а не вузли. Таким методом менше страждає листя пошкоджуються, хоча це займає більше часу.