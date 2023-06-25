Борну кислоту необхідно використовувати тоді, коли ви бачите такі ознаки, як скручування листя, плями на ньому, погане цвітіння та повільний ріст стебла. Як саме нею можна підживляти рослини – розповість 24 Канал.

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Борна кислота для рослин

Така речовина суттєво впливає на ріст та інтенсивний розвиток квітки.

та інтенсивний розвиток квітки. Коріння отримують достатню кількість кальцію та кисню.

Обробка розчином кислоти зміцнить здоров'я квітки та її здатність протидіяти шкідникам та хворобам.

та хворобам. Зменшується ймовірність того, що рослини будуть гнити.

Борна кислота – прекрасне добриво для фіалок, фікусів, бегоній, орхідей. цикламен і схожих квітів.

Готувати розчин на основі борної кислоти дуже просто. Треба взяти 2-5 грамів порошку на 10 літрів води. Кількість цієї речовини залежить від того, в якому стані рослини: якщо є серйозні проблеми – треба додавати її більше.

Борна кислота недобре розчиняється у воді кімнатної температури, тож порошок треба залити кип'ятком. Потім суміш краще перелити в розпилювач та гарно змішати.

Правила користування борною кислотою

Найчастіше борною кислотою обробляють рослини з розпилювача. Тут варто пам'ятати такі нюанси:

краще підживляти рослини цим засобом рано-вранці або пізно ввечері, щоб не було сонячних опіків на листі;

цим засобом рано-вранці або пізно ввечері, щоб не було сонячних опіків на листі; оптимальний варіант – дочекатись хмарної погоди;

для цього процесу радять використовувати пульверизатор.

Будьте уважні, і якщо бачите великі краплі на листі та гілках, то не продовжуйте процедуру. Не варто давати надто багато води.

Поливайте рослини суто під корінь, щоб вони не потрапляли на листя.

Борну кислоту в чистому вигляді краще не застосовувати, бо можете обпекти рослину її.