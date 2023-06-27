Не следует использовать свежий навоз или куриный помет, потому что можно сжечь урожай. Лучше использовать пепел. Почему и как подкармливать чеснок пеплом – расскажет 24 Канал.
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Подкормка чеснока пеплом
Древесный пепел – проверенное народное средство, что способствует тому, что головки чеснока активнее развиваются. Также растение становится более устойчивым к болезням и вредителям.
- Самый легкий способ, не требующий много времени и усилий – просто рассыпать пепел на грядку после поливки. Чеснок нуждается в полезных веществах, потому что с половины июня головки начинают набирать массу.
Рассыпаем пепел по грядке / Фото Kvitka.info
Можно приготовить настой на основе пепла. Потребуется 1,5 стакана просеянного вещества на 10 литров воды. Раствор должен бродить в течение 3-4 часов. В составе пепла содержится только в большом количестве калий, но также не меньше фосфора и других необходимых растениям соединений.
Многие огородники рекомендуют удобрять чеснок в июне настоем из пепла еще с одним полезным веществом. Для этого возьмите:
- 1 стакан золы из дерева;
- 10 литров воды;
- 1 стакан уксуса 9%.
Этот метод очень удобен тем, что его можно использовать сразу после приготовления. Чеснок подкармливаем под корень.