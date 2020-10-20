Перед раптовою смертю від раку талановитий актор Чедвік Боузман встиг знятись у стрічці "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom). 20 жовтня представники Netflix опублікували офіційний трейлер, який зумів розчулити кіноманів.

Останній фільм Чедвіка Боузмана: сюжет і трейлер

Відео з'явилось в ютубі та прикувало увагу всіх прихильників Чедвіка Боузмана. А все тому, що глядачі зможуть побачити, як актор мужньо тримався на знімальному майданчику та не подавав виду, що невиліковно хворий.

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Фільм розповість про життя блюзової співачки Ма Рейні. В часи расової дискримінації темношкіра артистка зуміла побудувати успішну кар'єру та отримати славу. Однак все опиняється під загрозою, коли менеджери намагаються забрати у неї права на музику. На допомогу Ма Рейні приходить музикант, якого зіграв Чедвік Боузман. Він закоханий у близьку подругу артистки та хоче разом з легендою блюзу увійти в історію музики. З талановитим колективом головні герої вирушають на студію звукозапису в Чикаго, щоб записати нові треки.

Дивіться трейлер до фільму "Ма Рейні: мати блюзу": відео

Головні ролі у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу" виконали:

Віола Девіс

Чедвік Боузман

Глінн Турман

Колман

Домінго

Майкл Поттс

Перед прем'єрою, яка запланована на 18 грудня 2020 року, у мережі опублікували персонажні постери, на яких можна побачити всіх головних акторів стрічки. Зокрема, і Чедвіка Боузмана.

Персонажні постери до фільму / Фото Twitter / @netflix

Чедвік Боузман помер: що сталось з актором

28 серпня 2020 року у Лос-Анджелесі помер знаменитий актор Чедвік Боузман. Його рідні вирішили не замовчувати причини смерті та заявили, що упродовж 4 років він боровся з раком товстої кишки. Курси лікування не давали результату, відтак Чедвік Боузман помер у своєму помешканні.

За порадою матері, актор не афішував свого діагнозу. А тому навіть колеги по знімальному майданчику не знали, що у Чедвіка Боузмана рак. Тільки прихильники звернули увагу на надмірну худорлявість актора на останніх місяцях лікування. Це помітно і у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу".

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Актор до останніх днів не покидав знімальних майданчиків. Загалом Чедвік Боузман знявся у десятках успішних фільмів. Серед найпопулярніших робіт актора – "21 міст", "42", "Чорна пантера", "Месники: Війна нескінченності", "Боги Єгипту" та "Послання від Кінга".