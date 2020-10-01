У Голлівуді готують до виходу останній фільм за участю Чедвіка Боузмана. Стрічка Ma Rainey's Black Bottom ("Блек-боттом Ма Рейні"), яка вийде на Netflix посмертно, буде нетиповою у кар'єрі талановитого актора.

За даними Netflix, фільм зняли незадовго до смерті Чедвіка Боузмана. Сценарій Ma Rainey's Black Bottom заснований на однойменній п'єсі Августа Вільсона та допоможе більше пізнати світ американського шоу-бізнесу.

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У центрі сюжету – життя блюзової співачки Ма Рейні. Її у стрічці зіграла Віола Девіс. Водночас Чедвік Боузман виконав роль учасника музичного колективу Ма Рейні, який допомагав королеві блюзу записати пісні в Чикаго.

Стрічка режисера Джорджа Вульфа вже прикувала увагу кіноманів. І не тільки через те, що фільм став останньою роботою Чедвіка Боузмана, а через порушення тем расової дискримінації та проблем темношкірих людей в США.

Окрім Віоли Девіс та Чедвіка Боузмана, глядачі зможуть побачити майстерну гру Глінна Турмана, Колмана Домінго та Майкла Поттса. Прем'єра фільму Ma Rainey's Black Bottom запланована на 18 грудня 2020 року. Стрічка вийде на стрімінговій платформі Netflix. Наразі ж у мережі презентували перші кадри майбутньої новинки кіно.



Фільм Віоли Девіс та Чедвіка Боузмана / Фото Netflix



Чедвік Боузман / Фото Netflix



Останній фільм Чедвіка Боузмана / Фото Netflix Останній фільм Чедвіка Боузмана / Фото Netflix

Що відомо про смерть Чедвіка Боузмана

Голлівудський актор Чедвік Боузман помер 29 серпня 2020 року. Причиною став рак товстої кишки, з яким він боровся з 2016 року. За порадою матері, Чедвік Боузман не афішував свого діагнозу, а тому тільки після смерті весь світ дізнався, що актор мав онкохворобу.

Влітку всі прихильники звернули увагу на хворобливий вигляд актора, який виходив у прямі ефіри з прихильниками та публікував свої фото. Худорлявість Чедвіка Боузмана, яку видно і на фото з нового фільму, критикували хейтери. Водночас сам актор не коментував причин зміни ваги.

За час кар'єри Чедвік Боузман зіграв у десятках успішних фільмів. Навіть під час лікування раку він не припиняв роботу над новими стрічками. "Чорна пантера", "Месники: Війна нескінченності", "21 міст", "42", "Боги Єгипту", "Послання від Кінга" та ін. – світ запам'ятав Чедвіка Боузмана як талановитого актора.