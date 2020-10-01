Последний фильм с Чедвиком Боузманом выйдет посмертно: что известно о ленте и первых фото
В Голливуде готовят к выходу последний фильм с участием Чедвика Боузмана. Лента Ma Rainey's Black Bottom ("Блэк-боттом Ма Рейни"), которая выйдет на Netflix посмертно, будет нетипичной в карьере талантливого актера.
По данным Netflix, фильм сняли незадолго до смерти Чедвика Боузмана. Сценарий Ma Rainey's Black Bottom основан на одноименной пьесе Августа Вильсона и поможет больше познать мир американского шоу-бизнеса.
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В центре сюжета – жизнь блюзовой певицы Ма Рейни. Ее в ленте сыграла Виола Дэвис. В то же время Чедвик Боузман исполнил роль участника музыкального коллектива Ма Рейни, который помогал королеве блюза записать песни в Чикаго.
Лента режиссера Джорджа Вульфа уже приковала внимание киноманов. И не только из-за того, что фильм стал последней работой Чедвика Боузмана, а из-за поднятия тем расовой дискриминации и проблем темнокожих людей в США.
Помимо Виолы Дэвис и Чедвика Боузмана, зрители смогут увидеть мастерскую игру Глинна Турмана, Колмана Доминго и Майкла Поттса. Премьера фильма Ma Rainey's Black Bottom запланирована на 18 декабря 2020 года. Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix. Сейчас же в сети презентовали первые кадры будущей новинки кино.
Фильм Виолы Дэвис и Чедвика Боузмана / Фото Netflix
Чедвик Боузман / Фото Netflix
Последний фильм Чедвика Боузмана / Фото Netflix
Что известно о смерти Чедвика Боузмана
Голливудский актер Чедвик Боузман скончался 29 августа 2020 года. Причиной стал рак толстой кишки, с которым он боролся с 2016 года. По совету матери, Чедвик Боузман не афишировал своего диагноза, а потому только после смерти весь мир узнал, что актер имел онкоболезнь.
Летом все поклонники обратили внимание на болезненный вид актера, который выходил в прямые эфиры с поклонниками и публиковал свои фото. Худобу Чедвика Боузмана, которую видно и на фото из нового фильма, критиковали хейтеры. В то же время сам актер не комментировал причин изменения веса.
За время карьеры Чедвик Боузман сыграл в десятках успешных фильмов. Даже во время лечения рака он не прекращал работу над новыми лентами. "Черная пантера", "Мстители: Война бесконечности", "21 мост", "42", "Боги Египта", "Послание от Кинга" и др. – мир запомнил Чедвика Боузмана как талантливого актера.