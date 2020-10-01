В Голливуде готовят к выходу последний фильм с участием Чедвика Боузмана. Лента Ma Rainey's Black Bottom ("Блэк-боттом Ма Рейни"), которая выйдет на Netflix посмертно, будет нетипичной в карьере талантливого актера.

По данным Netflix, фильм сняли незадолго до смерти Чедвика Боузмана. Сценарий Ma Rainey's Black Bottom основан на одноименной пьесе Августа Вильсона и поможет больше познать мир американского шоу-бизнеса.

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В центре сюжета – жизнь блюзовой певицы Ма Рейни. Ее в ленте сыграла Виола Дэвис. В то же время Чедвик Боузман исполнил роль участника музыкального коллектива Ма Рейни, который помогал королеве блюза записать песни в Чикаго.

Лента режиссера Джорджа Вульфа уже приковала внимание киноманов. И не только из-за того, что фильм стал последней работой Чедвика Боузмана, а из-за поднятия тем расовой дискриминации и проблем темнокожих людей в США.

Помимо Виолы Дэвис и Чедвика Боузмана, зрители смогут увидеть мастерскую игру Глинна Турмана, Колмана Доминго и Майкла Поттса. Премьера фильма Ma Rainey's Black Bottom запланирована на 18 декабря 2020 года. Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix. Сейчас же в сети презентовали первые кадры будущей новинки кино.



Фильм Виолы Дэвис и Чедвика Боузмана / Фото Netflix



Чедвик Боузман / Фото Netflix