Перед внезапной смертью от рака талантливый актер Чедвик Боузман успел сняться в ленте "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom). 20 октября представители Netflix опубликовали официальный трейлер, который сумел растрогать киноманов.

Последний фильм Чедвика Боузмана: сюжет и трейлер

Видео появилось в ютубе и приковало внимание всех поклонников Чедвика Боузмана. А все потому, что зрители смогут увидеть, как актер мужественно держался на съемочной площадке и не подавал вида, что неизлечимо болен.

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Фильм расскажет о жизни блюзовой певицы Ма Рейни. Во времена расовой дискриминации темнокожая артистка сумела построить успешную карьеру и получить славу. Однако все оказывается под угрозой, когда менеджеры пытаются забрать у нее права на музыку. На помощь Ма Рейни приходит музыкант, которого сыграл Чедвик Боузман. Он влюблен в близкую подругу артистки и хочет вместе с легендой блюза войти в историю музыки. С талантливым коллективом главные герои отправляются на студию звукозаписи в Чикаго, чтобы записать новые треки.

Смотрите трейлер к фильму "Ма Рейни: мать блюза": видео

Главные роли в фильме "Ма Рейни: мать блюза" исполнили:

Виола Дэвис

Чедвик Боузман

Глинн Тёрмен

Колман

Доминго

Майкл Поттс

Перед премьерой, которая запланирована на 18 декабря 2020 года, в сети опубликовали персонажные постеры, на которых можно увидеть всех главных актеров ленты. В частности, и Чедвика Боузмана.

Персонажные постеры к фильму / Фото Twitter / @netflix

Чедвик Боузман умер: что случилось с актером

28 августа 2020 года в Лос-Анджелесе скончался знаменитый актер Чедвик Боузман. Его родные решили не замалчивать причины смерти и заявили, что на протяжении 4 лет он боролся с раком толстой кишки. Курсы лечения не давали результата, поэтому Чедвик Боузман умер в своем доме.

По совету матери, актер не афишировал своего диагноза. А потому даже коллеги по съемочной площадке не знали, что у Чедвика Боузмана рак. Только поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу актера на последних месяцах лечения. Это заметно и в фильме "Ма Рейни: мать блюза".

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Актер до последних дней не покидал съемочных площадок. В целом Чедвик Боузман снялся в десятках успешных фильмов. Среди самых популярных работ актера – "21 мост", "42", "Черная пантера", "Мстители: Война бесконечности", "Боги Египта" и "Послание от Кинга".