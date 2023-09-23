Де і як зберігати буряк, щоб простояв всю зиму

Буряк займає особливе місце в українській кухні. Якщо цей коренеплід росте у вас на городі, його важливо викопати до початку заморозків. Окрім того, якщо осінь дощова, краще вибирати буряк раніше. Вологий погано зберігається та може гнити.

Так-от, аби буряк не в'янув і залишався корисним, необхідно дотримуватися простих рекомендацій. Як зберігати його і де краще тримати взимку, розповідає 24 Канал.

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Як зберігати буряк у погребі

Найчастіше буряк зберігають у погребі. Там ідеальні умови. Адже температура зазвичай тримається в межах 0...+2 градусів. Окрім того, рівень вологості не дозволяє овочу замерзати.

Багато городників зберігають цей коренеплід у підвалі на картоплі. У вологому середовищі вона швидко псується, втім, буряк витягує зайву вологу.

Також буряк можна зберігати в піску. Для цього його шарами складають у ящик без отворів і злегка присипають вологим піском.

Окрім того, підійдуть великі поліетиленові пакети. Їх зав'язують, а коли на стінках з'явиться конденсат, роблять невеликий отвір для випаровування зайвої вологи.

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Як і де зберігати буряк / iStock

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На городі

Втім, не обов'язково зносити буряк у підвал. Його також можна непогано зберегти на городі. Для цього викопують яму глибиною близько 40 сантиметрів, туди укладають коренеплоди, попередньо оброблені порошком крейди. Буряки необхідно накрити товстим шаром соломи та засипати землею.

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У квартирі

Досвідчені городники зазначають, що найкраще місце, аби зберігати буряк у квартирі, – балкон. Однак, лише якщо він засклений і захищений від морозів. Найкраще скласти овочі в утеплений пінопластом ящик з піском і добре накрити.

Якщо не маєте балкону, зберігайте буряк у холодильнику. Для цього неочищені плоди помістіть у пакетах у лоток для овочів. Так буряк зберігається близько місяця.

У крайньому разі покладіть коренеплоди в ящик з піском при кімнатній температурі. Втім, термін такого зберігання буде коротким.