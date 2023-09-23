Так вот, чтобы свекла не увядала и оставалась полезной, необходимо придерживаться простых рекомендаций. Как хранить ее и где лучше держать зимой, рассказывает 24 Канал.

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Как хранить свеклу в погребе

Чаще всего свеклу хранят в погребе. Там идеальные условия. Ведь температура обычно держится в пределах 0…+2 градусов. Кроме того, уровень влажности не позволяет овощу замерзать.

Многие огородники хранят этот корнеплод в подвале на картофеле. Во влажной среде она быстро портится, впрочем, свекла извлекает излишнюю влагу.

Также свеклу можно хранить в песке. Для этого ее слоями складывают в ящик без отверстий и слегка присыпают влажным песком.

Кроме того, подойдут большие полиэтиленовые пакеты. Их завязывают, а когда на стенках появится конденсат, делают небольшое отверстие для испарения излишней влаги.

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Как и где хранить свеклу / iStock

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На огороде

Впрочем, не обязательно сносить свеклу в подвал. Ее также можно хорошо сохранить на огороде.Для этого выкапывают яму глубиной около 40 сантиметров, туда укладывают корнеплоды, предварительно обработанные порошком мела. Свеклу необходимо накрыть толстым слоем соломы и засыпать землей.

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В квартире

Опытные огородники отмечают, что лучшее место для хранения свеклы в квартире – балкон. Однако только если он застеклен и защищен от морозов. Лучше всего сложить овощи в утепленный пенопластом ящик с песком и хорошо накрыть.

Если нет балкона, храните свеклу в холодильнике. Для этого неочищенные плоды поместите в пакеты в лоток для овощей. Так свекла хранится около месяца.

В крайнем случае, положите корнеплоды в ящик с песком при комнатной температуре. Впрочем, срок такого хранения будет кратким.