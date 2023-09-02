Збір буряку – тривалий процес, який планують заздалегідь. І тут важливо – не пропустити цей потрібний момент. Бо якщо викопати буряки рано – будуть дрібними та довго не простоять. Якщо запізно – можуть загинути від заморозків. Тож коли краще це робити – розкаже 24 Канал.

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Коли пора викопувати буряк

Ранні сорти буряків стають спілими за 50-80 днів. Це відбувається в кінці липня чи на початку серпня.

буряків стають спілими за 50-80 днів. Це відбувається в кінці липня чи на початку серпня. Середньостиглі сорти дозрівають за 80-110 днів. Їх викопують з грядки в середині чи наприкінці серпня.

дозрівають за 80-110 днів. Їх викопують з грядки в середині чи наприкінці серпня. А от урожай пізніх сортів викопують через 110-135 днів. Такі буряки збирають наприкінці вересня чи в середині жовтня. Вони можуть стояти аж до весни.

Кожен сорт має свою тривалість дозрівання. Наприклад, ранні сорти розвиваються тільки 50 днів, але вони довго не стоять. А пізні – можуть дозрівати й 100 днів, а навіть більше. Утім, попри різні сорти, плоди потрібно викопати до початку сталих заморозків.



Збір буряків / Фото Klioma-service

Також слідкуйте за зовнішнім виглядом буряків. Стиглі плоди переважно вже стирчать над ґрунтом. Якщо ви бачите, що їх розміри великі – значить час збирати.

Показником, що буряки варто викопувати, є їх пожовтіле або навіть сухе нижнє листя.