Цього року позначки термометра сягають рекордних показників – дуже спекотно. Звісно, це впливає на розвиток плодів. Тож коли вже можна збирати моркву – підкаже 24 Канал.

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Коли вже пора копати моркву

Час збирання овочу пов'язаний із кліматом, погодою, станом плодів та сортом моркви. Їх існує три:

ранньостиглі викопують вже за 60-90 днів після того, як зійшли;

викопують вже за 60-90 днів після того, як зійшли; середні сорти дозрівають через 100-130 днів;

сорти дозрівають через 100-130 днів; а от – пізні викопують не раніше, ніж через 130-150 днів.

Переважно в Україні моркву починають копати у вересні та жовтні, коли спека позаду, а морози – попереду. Важливо добре оглянути плоди, чи вони стали спілими й тільки тоді збирати з городу. Показником буде стан листя: якщо вже пожовтіло, значить час копати.



Збір урожаю моркви / Фото "Гарбуз.інфо"

Також добре подивіться, який вигляд має коріння. Якщо помітили деякі тріщини, це є ознакою того, що плоди слід збирати негайно.

Зверніть увагу, що якщо не встигнути викопати урожай до перших заморозків, вони будуть гнити. Тож варто поквапитись.