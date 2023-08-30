Часник дозволяється садити на ділянках, де раніше росли гарбузи, картопля, капуста, помідори, перець чи баклажани. Є ще деякі важливі моменти. Як правильно садити часник, щоб він прийнявся – підкаже 24 Канал.

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Як правильно садити часник: правила

Обирайте для саджання часнику сонячне місце, бо йому потрібно достатньо світла. Також рослині не подобаються кислі ґрунти. Якщо є потреба, треба розкислити землю вапном.

Перед тим, як садити часник, не слід удобрювати ділянку перегноєм, оскільки він тільки ще більше окислює ґрунт. Часнику потрібні нейтральні та родючі землі. Можна підгодувати землю торфом, який перекопують із землею. Можна ще внести 20-30 грамів суперфосфату та 20 грамів калійного добрива на 1 квадратний метр.



Посадка часнику / Фото "С/г господарства та садівництво"

Підготовка до посадки включає поділ головок на зубці.

Садити варто лише великі зубці, а хворі та пошкоджені – викинути.

лише великі зубці, а хворі та пошкоджені – викинути. Обробіть посадковий матеріал у розчині на основі солі. Розчиніть 3 столових ложки у 5 літрах води. Хай постоїть так кілька хвилин.

у 5 літрах води. Хай постоїть так кілька хвилин. Альтернативою для замочування може бути розчин мідного купоросу, пропорція – 1 чайна ложка на 10 літрів води.

Озимий часник садять у лунки вглиб на 10 сантиметрів з відстанню між ними у 20-25 сантиметрів, залежить від величини зубців.

Якщо ви все ж таки застосували перегній перед посадкою, то на дно ямок краще встелити тонкий шар піску на кілька сантиметрів, щоб зубчики не гнили.

Перед посадкою, якщо земля суха, можете її полити. Варто також замульчувати часник. Наприклад, торфом, перегноєм або тирсою десь на 2-5 сантиметрів.