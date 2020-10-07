Син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін раніше повідомляв, що освідчився коханій дівчині. Тепер він показав промовисте татуювання на шиї, присвячене Ніколі Пельтц.

21-річний Бруклін Бекхем, старший син Вікторії та Девіда, опублікував на сторінці в інстаграмі нове фото. На ньому видно цікаве татуювання, набите на шиї хлопця.

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На оригінальних світлинах Бруклін позує спиною до камери, тому видно його шию. На ній набите татуювання у вигляді очей Ніколи Пельтц, нареченої хлопця. Дівчина також зображена на світлинах, зокрема, Бекхем робить їй макіяж.

Шанувальники закоханої пари одразу ж відреагували на такий сміливий вчинок хлопця. "Постривайте, невже це очі Ніколи на його потилиці?", "Ого, ти зробив татуювання її очей", "Я розумію, чому ти одружуєшся з нею, вона прекрасна", "Це так мило". Але знайшлись і ті, кому не сподобалось фото: "Ти ж пошкодуєш про це згодом".

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, близько трьох місяців тому Бруклін Бекхем освідчився своїй коханій Ніколі Пельтц. Згодом, через провокативні фото, в мережі почали поширюватися чутки про таємне весілля пари, однак святкування заплановане тільки на наступний рік.

Весільну сукню для Ніколи повинна пошити зіркова матуся Брукліна – Вікторія Бекхем. Раніше було помітно, що вона з дівчиною мають дуже схожі вподобання в одязі, тому плаття, скоріш за все, буде лаконічним та мінімалістичним.