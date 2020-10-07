Сын звездной четы Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин ранее сообщал, что сделал предложение любимой девушке. Теперь он показал красноречивую татуировку на шее, посвященную Николе Пельтц.

21-летний Бруклин Бекхэм, старший сын Виктории и Дэвида, опубликовал на странице в инстаграме новое фото. На нем видна интересная татуировка, набитая на шее парня.

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На оригинальных фотографиях Бруклин позирует спиной к камере, поэтому видно его шею. На ней набита татуировка в виде глаз Николы Пельтц, невесты парня. Девушка также изображена на фотографиях, в частности, Бекхэм делает ей макияж.

Поклонники влюбленной пары сразу же отреагировали на такой смелый поступок парня. "Погодите, неужели это глаза Николы на его затылке?", "Ого, ты сделал татуировку ее глаз", "Я понимаю, почему ты женишься на ней, она прекрасна", "Это так мило". Но нашлись и те, кому не понравилось фото: "Ты же пожалеешь об этом позже".

Для просмотра фото и видео листайте вправо:

Напомним, около трех месяцев назад Бруклин Бекхэм сделал предложение своей возлюбленной Николе Пельтц. Впоследствии, из-за провокационных фото, в сети начали распространяться слухи о тайной свадьбе пары, однако празднование намечено только на следующий год.

Свадебное платье для Николы должна сшить звездная мамочка Бруклина – Виктория Бекхэм. Раньше было заметно, что они имеют очень схожие предпочтения в одежде, поэтому платье, скорее всего, будет лаконичным и минималистичным.