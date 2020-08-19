В прошлом месяце сын знаменитой модельера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма сделал предложение любимой девушке Николе Пельтц. На днях он успел засветить кольцо на безымянном пальце, а теперь спровоцировал слухи о тайном бракосочетании красноречивым комментарием.

Свадьба Бруклина Бекхэма и дочери известного миллиардера Николы Пельтц должна стать самым громким светским событием 2021 года. На днях мать жениха опубликовала в сети фото, где ее сын позирует с кольцом на пальце, что очень похожа на обручальное. Теперь Никола опубликовала на личной инстаграм-странице фотографию, которую прокомментировал любимый, вызвав еще более активные обсуждения.

К теме Бруклин Бекхэм засветил обручальное кольцо: в сети обсуждают тайное бракосочетание пары

Бруклин позировал в кадре, который обнародовала его звездная мама, вместе с младшим братом Крузом. Левую руку он приложил к подбородку и таким образом продемонстрировал на камеру золотое кольцо. Под этим сообщением посыпались комментарии, в которых пользователи сети отмечают, что, вероятно, Бекхэм тайно женился на своей избраннице. Не осталась в стороне и сама Никола. Однако под сообщением она только отметила, что Бруклин очень хорош.



Бруклин Бекхэм засветил обручальное кольцо / Instagram / @victoriabeckham

День назад на инстаграм-аккаунте Пельтц появилось романтическое селфи с любимым, которое она подписала: "Мой навсегда". Фоловеры были шокированы, прочитав комментарий Бруклина. Он написал в публикации "Моя жена", чем изрядно озадачил подписчиков. Такое красноречивое сообщение еще больше подогрело слухи о тайной свадьбе пары, хотя шумное празднование запланировано лишь на следующий год.



Красноречивый комментарий Бруклина Бекхэма под фото Николы / Instagram / @nicolaannepeltz