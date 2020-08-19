Минулого місяця син знаменитої модельєрки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема зробив пропозицію коханій дівчині Ніколі Пельтц. Днями він встиг засвітити обручку на безіменному пальці, а тепер спровокував чутки про таємне одруження промовистим коментарем.

Весілля Брукліна Бекхема та доньки відомого мільярдера Ніколи Пельтц має стати найгучнішою світською подією 2021 року. Днями мати нареченого опублікувала у мережі фото, де її син позує із каблучкою на пальці, що дуже схожа на обручку. Тепер Нікола поширила на особистій інстаграм-сторінці світлину, яку прокоментував коханий, спричинивши ще активніші обговорення.

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Бруклін позував на кадрі, який оприлюднила його зіркова матуся, разом із молодшим братом Крузом. Ліву руку він приклав до підборіддя і таким чином продемонстрував на камеру золоту каблучку. Під цим дописом посипалися коментарі, у яких користувачі мережі зазначають, що, ймовірно, Бекхем таємно одружився зі своєю обраницею. Не залишилася осторонь і сама Нікола. Проте під дописом вона лише зазначила, що Бруклін дуже гарний.

Бруклін Бекхем засвітив обручку / Instagram / @victoriabeckham

День тому на інстаграм-акаунті Пельтц з'явилося романтичне селфі з коханим, яке вона підписала: "Мій назавжди". Фоловери були шоковані, прочитавши коментар Брукліна. Він написав у публікації "Моя дружина", чим неабияк спантеличив підписників. Такий промовистий допис ще більше підігрів чутки про таємне весілля пари, хоча гучне святкування заплановане лише на наступний рік.



Промовистий коментар Брукліна бекхема під фото Ніколи / Instagram / @nicolaannepeltz