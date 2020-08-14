Син модельєрки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема минулого місяця освідчився дівчині Ніколі Пельтц. Поки у пресі обговорюють майбутнє розкішне весілля пари, Бруклін Бекхем засвітив обручку на безіменному пальці. У мережі вже встигли припустити, що закохані таємно одружились.

Весіллю Брукліна Бекхема та доньки мільярдера Ніколи Пельтц пророкують долю найгучнішого світського заходу 2021 року. У ЗМІ з'являється все більше деталей майбутнього святкування на дві країни. Проте самі наречені жодним чином не коментують підготовку до торжества, насолоджуючись одне одним. Та мати фотографа модельєрка Вікторія Бекхем дала привід для нових чуток. Вона опублікувала в інстаграмі світлину сина, на якій він показав золоту каблучку, що дуже нагадує обручку.

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На фото 21-річний Бруклін позує поряд з молодшим братом Крузом, а автором кадру стала невістка дизайнерки Нікола Пельтц. Старший син Бекхемів постав у білій футболці, кепці та сонцезахисних окулярах. Ліву руку він приклав до підборіддя, що дозволило ефектно продемонструвати на камеру золоту каблучку.



Бруклін Бекхем засвітив обручку / Фото Instagram / @victoriabeckham

"Бруклін вже одружений?", "Оооо, це обручка", "Вони одружилися?", "Я бачу обручку", – посипалось у коментарях. Варто зазначити, що вперше припущення про таємне одруження Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц спровокувала сама акторка.

Днями в інстаграмі вона опублікувала фото за руку з коханим, на якому також красується золотий перстень. Самі наречені жодним чином не коментують ймовірний шлюб.



Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото Instagram / @nicolaannepeltz