Сын модельера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма в прошлом месяце сделал предложение девушке Николе Пельтц. Пока в прессе обсуждают будущую роскошную свадьбу пары, Бруклин Бекхэм засветил обручальное кольцо на безымянном пальце. В сети уже успели предположить, что влюбленные тайно поженились.

Свадьбе Бруклина Бекхэма и дочери миллиардера Николы Пельтц предсказывают судьбу самого громкого светского мероприятия 2021 года. В СМИ появляется все больше деталей предстоящего празднования на две страны. Однако сами невесты никоим образом не комментируют подготовку к торжеству, наслаждаясь друг другом. Но мать фотографа модельер Виктория Бекхэм дала повод для новых слухов. Она опубликовала в инстаграме фотографию сына, на которой он показал золотое кольцо, очень напоминающее обручальное кольцо.

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На фото 21-летний Бруклин позирует рядом с младшим братом Крузом, а автором кадра стала невестка дизайнера Никола Пельтц. Старший сын Бекхэмов предстал в белой футболке, кепке и солнцезащитных очках. Левую руку он приложил к подбородку, что позволило эффектно продемонстрировать на камеру золотое кольцо.



Бруклин Бекхэм засветил обручальное кольцо / Фото Instagram / @victoriabeckham

"Бруклин уже женат?", "Оооо, это обручальное кольцо", "Они поженились?", "Я вижу обручальное кольцо", – посыпалось в комментариях. Стоит отметить, что впервые предположение о тайном бракосочетании Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц спровоцировала сама актриса.

На днях в инстаграме она опубликовала фото за руку с любимым, на котором также красуется золотое кольцо. Сами невесты никоим образом не комментируют вероятный брак.



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото Instagram / @nicolaannepeltz