Невеста Бруклина Бекхэма Никола Пельтц часто делится с поклонниками их совместными фото. На этот раз она опубликовала трогательные фотографии со свидания и очаровала сеть.

21-летний Бруклин Бекхэм и 25-летняя Никола Пельцт никогда не скрывали, что они вместе. Звезды часто публикуют совместные фото и показывают, как проводят время. Очередную серию фотографий Никола опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На фото пара позировала за столом, похоже, у них как раз было романтическое свидание. Девушка поделилась как забавными кадрами, так и снимком трогательного поцелуя. Влюбленные не стесняются показываться счастливыми вместе.

Никола перед камерой предстала в черном платье на тонких бретелях. Важным дополнением ее образа стал макияж. На веках девушки сверкали мятные тени и черная длинная стрелка. Также на ее губах красовался персиковый блеск.

Бруклин одним из первых прокомментировал фотографию: "Моя прекрасная девочка". Также к его комплименту присоединились поклонники. "Милые", "Крутой макияж", "Очаровываете", "Обожаю вас двоих", – пишут в комментариях.



Бруклин с невестой Николой / Instagram / @nicolaannepeltz

Что известно о свадьбе Бруклина и Николы

В июле этого года Бруклин Бекхэм, сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, сделал предложение американской актрисе Николе Пельтц. Из-за фото с обручальным кольцом ходят слухи, что пара уже стали мужем и женой, только сыграют пышный праздник позже.

Также ранее СМИ сообщали, что, скорее всего, платье для Николы будет шить мать Бруклина, дизайнер Виктория Бекхэм. А так как девушка любит минималистичный стиль, как и Виктория, это мнение имеет право на жизнь.



Бруклин с невестой Николой / Instagram / @nicolaannepeltz