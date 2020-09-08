Наречена Брукліна Бекхема Нікола Пельтц часто ділиться з шанувальниками їхніми спільними фото. Цього разу вона опублікувала зворушливі світлини з побачення і замилувала мережу.

21-річний Бруклін Бекхем й 25-річна Нікола Пельцт ніколи не приховували що вони разом. Зірки часто публікують спільні фото й показують, як проводять час. Чергову серію світлин Нікола опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фото пара позувала за столом, схоже, в них саме було романтичне побачення. Дівчина поділилась як кумедними кадрами, так і знімком зворушливого поцілунку. Закохані не соромляться показуватися щасливими разом.

Нікола перед камерою постала в чорній сукні на тонких бретелях. Важливим доповненням її образу став макіяж. На очах дівчини виблискували м'ятні тіні та чорна довга стрілка. Також на її губах красувався персиковий блиск.

Бруклін одним з перших прокоментував світлину: "Моя прекрасна дівчинка". Також до його компліменту доєдналися шанувальники. "Милі", "Крутий макіяж", "Зачаровуєте", "Обожнюю вас двох", – пишуть в коментарях.



Бруклін з нареченою Ніколь / Instagram / @nicolaannepeltz

Що відомо про весілля Брукліна та Ніколи

У липні цього року Бруклін Бекхем, син Вікторії та Девіда Бекхемів, освідчився американській акторці Ніколі Пельтц. Через фото з обручкою, ходять чутки, що пара вже стали чоловіком та дружиною, тільки зіграють пишне свято згодом.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що, скоріш за все, сукню для Ніколи буде шити мати Брукліна, дизайнерка Вікторія Бекхем. А так як дівчина любить мінімалістичний стиль, як і Вікторія, ця думка має право на життя.



Бруклін з нареченою Ніколь / Instagram / @nicolaannepeltz