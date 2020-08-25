21-річний нащадок британської модельєрки та колишнього капітана збірної Англії з футболу Бруклін Бекхем готується до весілля з 25-річною акторкою Ніколою Пельтц. В мережі вже з’явилася інформація, що весільну сукню для Ніколи пошиє її майбутня свекруха, талановита дизайнерка Вікторія Бекхем.

Місяць тому Бруклін Бекхем освідчився спадкоємиці багатомільйонних статків Ніколі Пельтц. Дата весілля поки що не розголошується, втім за інсайдерською інформацією видання The Sun відомо, що весільну сукню для майбутньої дружини Брукліна Бекхема пошиє його мама.

Читайте також Моя дружина: Бруклін Бекхем продовжує провокувати чутки про таємне весілля з Ніколою Пельтц

Спочатку Нікола хотіла йти до вівтаря в кутюрній сукні Elie Saab. Цей бренд вона часто носила раніше, але погодилася з доводами Вікторії, що саме вона повинна створити її образ,

– зазначають інсайдери видання.

Нікола Пельтц є прихильницею бренду Вікторії Бекхем, часто одягає одяг знаменитої дизайнерки, а нещодавно мати Брукліна Бекхема задарувала майбутню невістку одягом з нової колекції.

Що цікаво, для оголошення про заручини Нікола Пельтц вибрала жовте плаття з шовку Victoria Beckham.

Дівчина любить мінімалістичний одяг. До прикладу, у 2014 році Пельтц з'явилася на берлінській прем'єрі фільму "Трансформери: Епоха винищення" у білосніжній довгій сукні Stella McCartney з довгим рукавом і без будь-якого декору.

Дизайнерка Вікторія Бекхем Дизайнер обожнює додавати у свої колекції мінімалістичні білі сукні вільного крою, тож, ймовірно, створить для дружини свого сина оригінальну мінімалістичну сукню.



Нікола Пельтц у білосніжній сукні на прем'єрі фільму / Getty Images