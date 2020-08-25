21-летний отпрыск британской модельера и бывшего капитана сборной Англии по футболу Бруклин Бекхэм готовится к свадьбе с 25-летней актрисой Николой Пельтц. В сети уже появилась информация, что свадебное платье для Николы сошьет ее будущая свекровь, талантливая дизайнер Виктория Бекхэм.

Месяц назад Бруклин Бекхэм сделал предложение наследнице многомиллионного состояния Николе Пельтц. Дата свадьбы пока не разглашается, впрочем, по инсайдерской информации издания The Sun известно, что свадебное платье для будущей жены Бруклина Бекхэма сошьет его мама.

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Сначала Никола хотела идти к алтарю в кутюрном платье Elie Saab. Этот бренд она часто носила раньше, но согласилась с доводами Виктории, что именно она должна создать ее образ,

– отмечают инсайдеры издания.

Никола Пельтц является поклонницей бренда Виктории Бекхэм, часто одевает одежду знаменитой дизайнера, а недавно мать Бруклина Бекхэма задарила будущую невестку одеждой из новой коллекции.

Что интересно, для объявления о помолвке Никола Пельтц выбрала желтое платье из шелка Victoria Beckham.

Девушка любит минималистичную одежду. К примеру, в 2014 году Пельтц появилась на берлинской премьере фильма "Трансформеры: Эпоха истребления" в белоснежном длинном платье Stella McCartney с длинным рукавом и без какого-либо декора.

Виктория Бекхэм обожает добавлять в свои коллекции минималистичные белые платья свободного кроя, поэтому, вероятно, создаст для жены своего сына оригинальное минималистичное платье.



Никола Пельтц в белоснежном платье на премьере фильма / Getty Images