Американська співачка Брітні Спірс вже давно турбує фанатів своїм контентом в мережі. Її новий відеоролик з танцями спровокував хвилю обговорень.

38-річна Брітні Спірс на інстаграм-сторінці залишила відео, де вона одягнена у крихітні чорні трусики та червоний бюстгальтер, що перев'язується через шию. Своє волосся жінка зібрала у високий пучок, а очі підкреслила темним макіяжем.

До слова Брітні Спірс може залишитися під опікунством батька до кінця життя

Брітні під повільну музику хіта Мадонни Justify My Love.виконувала танцювальні рухи, вигинаючи тіло посеред кімнати, та гладила свої принади.

"Червоний! Я зазвичай ніколи не танцюю, зав'язуючи волосся у такий пучок. Але в мене не було резинки, тому я займалась цією магією без неї", – написала у підписі до відео Брітні.

Фанати по-різному відреагували на ролик: хтось запідозрив, що вона записувала відео під дією наркотичних речовин; хтось сказав, що почувається некомфортно, спостерігаючи за нею. Деякі згадали і про психічні розлади Брітні та тотальний контроль її батька-опікуна.

Що відомо про опікунство над співачкою?