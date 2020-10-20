Брітні Спірс станцювала дивакуватий танець у білизні: відео
Американська співачка Брітні Спірс вже давно турбує фанатів своїм контентом в мережі. Її новий відеоролик з танцями спровокував хвилю обговорень.
38-річна Брітні Спірс на інстаграм-сторінці залишила відео, де вона одягнена у крихітні чорні трусики та червоний бюстгальтер, що перев'язується через шию. Своє волосся жінка зібрала у високий пучок, а очі підкреслила темним макіяжем.
До слова Брітні Спірс може залишитися під опікунством батька до кінця життя
Брітні під повільну музику хіта Мадонни Justify My Love.виконувала танцювальні рухи, вигинаючи тіло посеред кімнати, та гладила свої принади.
"Червоний! Я зазвичай ніколи не танцюю, зав'язуючи волосся у такий пучок. Але в мене не було резинки, тому я займалась цією магією без неї", – написала у підписі до відео Брітні.
Фанати по-різному відреагували на ролик: хтось запідозрив, що вона записувала відео під дією наркотичних речовин; хтось сказав, що почувається некомфортно, спостерігаючи за нею. Деякі згадали і про психічні розлади Брітні та тотальний контроль її батька-опікуна.
Що відомо про опікунство над співачкою?
- Після розлучення з Кевіном Федерлайном, у житті Брітні настали важкі часи. Вона зізнавалась у вживанні наркотиків, побрила голову після смерті тітки.
- У дівчини почались психічні розлади, через це її батько Джеймс Спірс взяв на себе опікунство над співачкою. Це сталось у 2008 році.
- Незважаючи на велику кількість концертів, вихід альбомів, опікунство над нею та права розпоряджатися майном Брітні все ще належало її батьку.
- З 2010 року її фанати поширюють хештег #freebritney, зсилаючись на те, що опікунство незаконне. На початку серпня Джеймс Спірс заявив, що весь цей рух почали любителі конспірологічних історій.
- Нещодавно зірка виказала бажання відсторонити батька від опікунства над нею. Хоч опікунство залишилось за батьком, але фінанси тепер контролюватиме її молодша сестра.