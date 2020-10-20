Американская певица Бритни Спирс уже давно беспокоит фанатов своим контентом в сети. Ее новый видеоролик с танцами спровоцировал волну обсуждений.

38-летняя Бритни Спирс на инстаграм-странице оставила видео, где она одета в крошечные черные трусики и красный бюстгальтер, который перевязывается через шею. Свои волосы женщина собрала в высокий пучок, а глаза подчеркнула темным макияжем.

К слову Бритни Спирс может остаться под опекунством отца до конца жизни

Бритни под медленную музыку хита Мадонны Justify My Love выполняла танцевальные движения, выгибая тело посреди комнаты, и гладила свои прелести.

"Красный! Я обычно никогда не танцую, завязывая волосы в такой пучок. Но у меня не было резинки, поэтому я занималась этой магией без нее", – написала в подписи к видео Бритни.

Фанаты по-разному отреагировали на ролик: кто-то заподозрил, что она записывала видео под действием наркотических веществ; кто-то сказал, что чувствует себя некомфортно, наблюдая за ней. Некоторые вспомнили и о психических расстройствах Бритни и тотальном контроле ее отца-опекуна.

Что известно об опекунстве над певицей?