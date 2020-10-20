Бритни Спирс станцевала странный танец в белье: видео
Американская певица Бритни Спирс уже давно беспокоит фанатов своим контентом в сети. Ее новый видеоролик с танцами спровоцировал волну обсуждений.
38-летняя Бритни Спирс на инстаграм-странице оставила видео, где она одета в крошечные черные трусики и красный бюстгальтер, который перевязывается через шею. Свои волосы женщина собрала в высокий пучок, а глаза подчеркнула темным макияжем.
К слову Бритни Спирс может остаться под опекунством отца до конца жизни
Бритни под медленную музыку хита Мадонны Justify My Love выполняла танцевальные движения, выгибая тело посреди комнаты, и гладила свои прелести.
"Красный! Я обычно никогда не танцую, завязывая волосы в такой пучок. Но у меня не было резинки, поэтому я занималась этой магией без нее", – написала в подписи к видео Бритни.
Фанаты по-разному отреагировали на ролик: кто-то заподозрил, что она записывала видео под действием наркотических веществ; кто-то сказал, что чувствует себя некомфортно, наблюдая за ней. Некоторые вспомнили и о психических расстройствах Бритни и тотальном контроле ее отца-опекуна.
Что известно об опекунстве над певицей?
- После развода с Кевином Федерлайном, в жизни Бритни наступили тяжелые времена. Она признавалась в употреблении наркотиков, побрила голову после смерти тети.
- У девушки начались психические расстройства, поэтому ее отец Джеймс Спирс взял на себя опекунство над певицей. Это произошло в 2008 году.
- Несмотря на большое количество концертов, выход альбомов, опекунство над ней и право распоряжаться имуществом Бритни все еще принадлежало ее отцу.
- С 2010 года ее фанаты распространяют хэштег #freebritney, ссылаясь на то, что опекунство незаконно. В начале августа Джеймс Спирс заявил, что все это движение начали любители конспирологических историй.
- Недавно звезда выразила желание отстранить отца от опекунства над ней. Хотя опекунство осталось за отцом, но финансы теперь будет контролировать ее младшая сестра.