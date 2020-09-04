Американську знаменитість, співачку Брітні Спірс, яка з 2008 року перебуває під опікунством батька, підтримують фанати. Батько Спірс назвав рух #FreeBritney теорією змови. Сама Брітні повідомила, що насправді це не жарти.

Масовий рух #FreeBritney, розпочатий фанатами співачки, закликає звільнити Брітні Спірс від опікунства. Адже, якщо вона може проводити концерти і випускати нові альбоми, то здатна і на самостійне розпорядження життям. Співачка нарешті підтримала шанувальників. Про це повідомило LA Times.

Важливо Сестра Брітні Спірс отримає всі статки співачки у разі її смерті

У цю середу, 3 вересня, відбулося чергове судове скликання щодо заяви співачки припинити опікунство над нею. Джеймс Спірс, батько Брітні, раніше заявляв, що рух на її підтримку почали поціновувачі конспірологічних теорій.

Все це далеко від теорії змови або жарту, як повідомляв Джеймс пресі. А в суспільства є цілком правовий інтерес розуміти, як відбуваються судові засідання,

– висловився адвокат Брітні.

Він також стверджує, що опікунство могло бути зрозумілим, коли співачка мала проблеми в кар'єрі, але зараз все зовсім по-іншому. На цьому етапі свого життя Спірс особливо хоче повернути свою незалежність. А також дякує та каже, що цінує підтримку своїх фанатів та рух #FreeBritney.



Брітні Спірс з батьком / Getty Images

Про рух #FreeBritneySpears

Нагадаємо, що масовий рух #FreeBritney почався 2010 року після відновленя кар'єри Брітні Спірс. Шанувальники наполягали на тому, що співачка має право та можливості самостійно розпоряджатися власним життям, оскільки опікунство має багато обмежень.

З 2020 року рух набув широкого розголосу, зокрема, його підтримали Майлі Сайрус, Аріель Вінтер, Рубі Роуз та Періс Гілтон.

Шанувальники зазначають, що не будуть зупинятися, а навпаки продовжать боротися за свободу улюбленої співачки з більшою силою.

Всю історію Брітні Спірс, її опікунства та про рух #FreeBritney читайте тут.