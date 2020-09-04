Американскую знаменитость, певицу Бритни Спирс, которая с 2008 года находится под опекунством отца, поддерживают фанаты. Отец Спирс назвал движение #FreeBritney теорией заговора. Сама Бритни сообщила, что на самом деле это не шутки.

Массовое движение #FreeBritney, начатое фанатами певицы, призывает освободить Бритни Спирс от опекунства. Ведь если она может проводить концерты и выпускать новые альбомы, то способна и на самостоятельное распоряжение жизнью. Певица наконец поддержала поклонников. Об этом сообщил LA Times.

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В эту среду, 3 сентября, состоялось очередное судебное заседание относительно заявления певицы прекратить опекунство над ней. Джеймс Спирс, отец Бритни, ранее заявлял, что движение в ее поддержку начали ценители конспирологических теорий.

Все это далеко от теории заговора или шутки, как сообщал Джеймс прессе. А у общества есть вполне правовой интерес понимать, как происходят судебные заседания,

– высказался адвокат Бритни.

Он также утверждает, что опекунство могло быть понятным, когда певица имела проблемы в карьере, но сейчас все совсем по-другому. На этом этапе своей жизни Спирс особенно хочет вернуть свою независимость. А также благодарит и говорит, что ценит поддержку своих фанатов и движение #FreeBritney.

Бритни Спирс с отцом / Getty Images

О движении #FreeBritneySpears

Напомним, что массовое движение #FreeBritney началось в 2010 году после обновлений в карьере Бритни Спирс. Поклонники настаивали на том, что певица имеет право и возможности самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, поскольку опекунство имеет много ограничений.

С 2020 года движение приобрело широкую огласку, в частности, его поддержали Майли Сайрус, Ариэль Винтер, Руби Роуз и Пэрис Хилтон.

Поклонники отмечают, что не будут останавливаться, а наоборот продолжат бороться за свободу любимой певицы с большей силой.

Всю историю Бритни Спирс, ее опекунства и о движении #FreeBritney читайте здесь.