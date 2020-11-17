Американська попвиконавиця Брітні Спірс на тлі новин про опікунство вирушила на відпочинок. Разом з хлопцем Семом Асгарі співачка приватним літаком відправилась на Гаваї.

Популярна американська поп-виконавиця Брітні Спірс опублікувала нові світлини на офіційній сторінці в інстаграмі. Так артистка повідомила про те, що відправилась на Гаваї разом з своїм бойфрендом Семом Асгарі.

До слова Анджеліна Джолі не змогла відсторонити суддю в справі про розлучення з Бредом Піттом

Знаменитість оприлюднила знімки, на яких позує в приватному літаку. Брітні для польоту обрала білу футболку та сріблясті мінішорти. Одяг вона поєднала з помаранчевими босоніжками на високих підборах. Спірс зв'язала волосся у високий кінський хвіст та постала без макіяжу, але в сонцезахисних окулярах.

На інших світлинах зірка позує поруч зі своїм бойфрендом Семом Асгарі – він є моделлю та фітнес-тренером. Разом пара відправилась приватним літаком на Гаваї, острів Мауї.

Це було схоже на маленьку подорож до раю, щоб заздалегідь відсвяткувати мій день народження,

– написала Брітні Спірс під фото.

Варто зазначити, що подорож здивувала прихильників артистки. Адже нещодавно відбулося нове засідання у справі опікунства над Брітні Спірс. Незважаючи на її позов відсторонити батька від його обов'язків, вона програла справу, а тому Джеймс Спірс залишиться її опікуном. Раніше візажистка співачки повідомляла, що Брітні не може одружуватися та народжувати без дозволу батька.