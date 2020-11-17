Не так давно акторка Анджоліна Джолі подавала позов, щоб усунути суддю, який веде справу про її розлучення з Бредом Піттом. Стало відомо, що їй не вдалось виграти цю битву, причину читайте в матеріалі.

Затяжна справа про розлучення голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта триває вже більше 4 років і навіть прозвана шанувальниками як "Сага про Бранжеліну". Видання The Daily Mail повідомило нові деталі судового процесу.

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Раніше акторка стверджувала, що суддя Джон Аурдеркірк мав приховані відносини з її ексчоловіком Бредом Піттом. А ці стосунки можуть негативно відобразитися на справедливості рішенню суду. Тому жінка подала позов до суду, щоб відсторонити Аурдеркірка від справи, навіть, якщо він є неупереджений.

Втім, Анджеліні Джолі не вдалось відмовитися від його послуг. У цій битві жінка зазнала поразки. Про це йдеться в документах Верховного суду Каліфорнії, повідомляє видання.

Це яскравий приклад того, як хтось намагався усунути суддю в кінці гри, тому що йому не сподобався результат, – розповіли у виданні.

У нещодавній постанові суду зазначено, що Джон Аурдеркірк оприлюднив всі справи стосовно юридичної фірми, що пов'язувала його з Бредом Піттом. Окрім цього, Анджеліна Джолі могла б віжмовлятися від послуг судді ще 2 роки тому, коли дізналась про те, що Аурдеркірк стане суддею. Адже їй було відомо про зв'язок Бреда та Джона ще тоді, 2018 року.

Також видання пише про те, що актор шкодує про такий довгий процес розірвання шлюбу, бо він може повпливати на їхніх дітей (14-річну Шайло, 11-річних двійнят Вів’єн та Нок і всиновлених 18-річного Меддокса, 16-річного Пакса і 15-річну Захару). Бред Пітт і раніше зізнавався, що бажає миру. Тому нещодавно з'явився в будинку Анджеліни Джолі заради розмови.