Не так давно актриса Анджолина Джоли подавала иск, чтобы устранить судью, который ведет дело о ее разводе с Брэдом Питтом. Стало известно, что ей не удалось выиграть эту битву, причину читайте в материале.

Затяжное дело о разводе голливудских актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта длится уже более 4 лет и даже прозвано поклонниками как "Сага о Бранжелине". Издание The Daily Mail сообщило новые детали судебного процесса.

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Ранее актриса утверждала, что судья Джон Аурдеркирк имел скрытые отношения с ее экс-мужем Брэдом Питтом. А эти отношения могут негативно отразиться на справедливости решения суда. Поэтому женщина подала иск в суд, чтобы отстранить Аурдеркирка от дела, даже если он беспристрастен.

Впрочем, Анджелине Джоли не удалось отказаться от его услуг. В этой битве женщина потерпела поражение. Об этом говорится в документах Верховного суда Калифорнии, сообщает издание.

Это яркий пример того, как кто – то пытался устранить судью в конце игры, потому что ему не понравился результат,

– рассказали в издании.

В недавнем постановлении суда указано, что Джон Аурдеркирк обнародовал все дела в отношении юридической фирмы, что связывала его с Брэдом Питтом. Кроме этого, Анджелина Джоли могла бы оправляться от услуг судьи еще 2 года назад, когда узнала о том, что Аурдеркирк станет судьей. Ведь ей было известно о связи Брэда и Джона еще тогда, в 2018 году.

Также издание пишет о том, что актер сожалеет о таком долгом процессе расторжения брака, поскольку он может повлиять на их детей (14-летнюю Шайло, 11-летних двойняшек Вивьен и Нок и усыновленных 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару). Брэд Питт и раньше признавался, что желает мира. Поэтому недавно появился в доме Анджелины Джоли ради разговора.