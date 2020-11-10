Бывший охранник Брэда Питта и Анджелины Джоли, работавший с парой около 18 месяцев, рассказал интересные подробности их жизни. Он признался, чего больше всего боялась пара и чему можно научиться у экс-супругов.

Марк Биллингем, бывший телохранитель звездных супругов, работал с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом около 18 месяцев. О подробностях их жизни он рассказал в интервью журналу Woman's Day.

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Стоит отметить, что Марк рассказывал о бывших супругах только положительно. Он не раскрывал скандальных деталей жизни Питта и Джоли, а наоборот, признался, что увлекался парой. Охранник заявил, что главным условием труда было взаимоуважение между ним и актерами. Он также отметил, что удивился тому, как они распределяют время.

Единственное, что меня удивило в работе с Брэдом и Анджелиной, так это их тайм-менеджмент. У них было время на все: от семейной жизни до благотворительности. Я многому научился у них, а они что-то почерпнули от меня,

– рассказал Марк Биллингем.

Телохранитель также признался, что самым большим страхом пары было потерять детей. Анджелина и Брэд уделяли наибольшее внимание тому, чтобы потомки находились в безопасности.



Анджелина Джоли с детьми / Pinterest

"Их самым большим страхом был риск похищения детей. Этот вопрос связан с большими деньгами, поэтому они всегда беспокоились о том, кто именно находится рядом с их наследниками", – заявил Марк Биллингем.

Мужчина отметил, что он с самого начала нашел общий язык с детьми актеров. Он возил их на плавание и был почти как родной отец, ведь Брэд и Анджелина очень доверяли Марку.