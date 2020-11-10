Колишній охоронець Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, що працював з парою близько 18 місяців, розповів цікаві подробиці їхнього життя. Він зізнався, чого найбільше боялась пара та чого можна навчитися в експодружжя.

Марк Біллінгем, колишній охоронець зіркового подружжя, працював з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом близько 18 місяців. Про подробиці їхнього життя він розповів в інтерв'ю журналу Woman's Day.

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Варто зазначити, що Марк розповідав про колишнє подружжя тільки позитивно. Він не розкривав скандальних деталей життя Пітта та Джолі, а навпаки, зізнався, що захоплювався парою. Охоронець заявив, що головною умовою праці була взаємоповага між ним та акторами. Він також зазначив, що здивувався тим, як вони розподіляють час.

Єдине, що мене здивувало в роботі з Бредом і Анджеліною, так це їхній тайм-менеджмент. У них був час на все: від сімейного життя до благодійності. Я багато чому навчився у них, а вони щось почерпнули від мене,

– розповів Марк Біллінгем.

Тілоохоронець також зізнався, що найбільшим страхом пари було втратити дітей. Анджеліна та Бред приділяли найбільше увагу тому, щоб нащадки перебували в безпеці.



Анджеліна Джолі з дітьми / Pinterest

"Їхнім найбільшим страхом був ризик викрадення дітей. Це питання пов'язане з великими грошима, тому вони завжди турбувалися про те, хто саме знаходиться поруч з їхніми спадкоємцями", – .заявив Марк Біллінгем.

Чоловік зазначив, що він з самого початку знайшов спільну мову з дітьми акторів. Він возив їх на плавання та був майже як рідний батько, адже Бред та Анджеліна дуже довіряли Марку.