Після розриву стосунків з молодою моделлю Ніколь Потуральські голлівудського актора Бреда Пітта помітили в будинку Анджеліни Джолі. Ходять чутки, що він відвідав колишню дружину не тільки заради дітей.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun. Видання зазначає, що голлівудському актору Бреду Пітту хочеться миру. Тому він завітав до колишньої дружини, Анджеліни Джолі. Зірковий батько бажає припинити судову тяганину.

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На жаль, справжня причина візиту Бреда Пітта до Анджеліни Джолі, невідома. Проте, видання посилається на інсайдерів, які зазначають, що актор відвідав будинок колишньої дружини не лише заради спілкування з дітьми. Бреда помітили біля чорного входу в помешкання. Зазначають, що актор пробув там орієнтовно півтори години.

За словами видання, знаменитість понад усе хоче помиритися з екскоханою. Мовляв, йому набридла судова тяганина щодо опіки над 6 дітьми, яка, до слова, триває близько 4 років.

Ця потворність тривала занадто довго, і його найбільше бажання, щоб вони вирішили якомога більше за межами залу суду. Що б не вирішив суддя, вони будуть виховувати дітей до кінця своїх днів,

– написало джерело.

Варто зазначити, що після розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі у 2016 році, між ними триває судовий процес. Колишня пара не може знайти спільної мови у справі виховання над дітьми. Бред Пітт хоче відвідувати більше часу з 6 нащадками, але через позов Джолі, він може робити це тільки під наглядом психолога. Тому наразі діти весь час проводять із зірковою матусею. Через це в експодружжя постійно виникають конфлікти.



Зіркове подружжя з дітьми на початку стосунків / Pinterest