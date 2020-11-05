Український гуморист Володимир Жогло у 2020 році одружився та вперше став татком. Днями він дав один з нечисленних коментарів про своє сімейне життя.

Володимир Жогло став учасником шоу "Діти проти зірок". За лаштунками проєкту гуморист розповів "Новому каналу", яким має бути чоловік у шлюбі. Поради він дав з власного досвіду.

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"Не впевнений, що або максимально поступливим, або максимально різким, і в домі має бути лише так, як він скаже. Вважаю, що це завжди симбіоз. В якийсь момент треба поступатися жінці, а в інший – стояти на своєму. Тільки у спільній кооперації в сім’ї все буде добре. А якщо хтось один завжди правий, а хтось – ні, то це призведе до незадоволення і конфліктів", – розповів Володимир Жогло.

Окрім цього, гуморист "Вар'яти-шоу" зізнався, що закохався у свою дружину Ірину з першого погляду. Пара зустрілась випадково в одному з закладів Львова.

Наше кохання швидко зародилося, і зараз перебуває на стадії розвитку. Сподіваюся, що ця стадія ще довго не закінчиться. Ірина мене підкорила щирістю і відвертістю, – поділився він.

Водночас Володимир Жогло підкорив українську красуню гумором та інтелектом.

Що відомо про шлюб Володимира Жогла

Зіркова пара одружилась у Львові 15 травня 2020 року. Через карантин весілля Володимира і Ірини Жогло було невеликим, а на церемонію прийшли тільки найближчі родичі та друзі. Колектив "Вар'яти-шоу" змушений був вітати гумориста з одруженням дистанційно.

Вже з весільних знімків стало зрозуміло, що подружжя очікує на появу первістка. До вівтаря Ірина Жогло пішла у вільній сукні, яка підкреслила її округлий живіт.



Весілля Володимира та Ірини Жогло / Facebook / @ІринаЖогло

Вже 8 жовтня 2020 року стало відомо, що у Володимира та Ірини Жогло народився син. За словами гумориста, його первісток мав вагу 4,550 кілограма та зріст 58 сантиметрів. Хлопчика назвали Остапом.