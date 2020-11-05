Украинский юморист Владимир Жогло в 2020 году женился и впервые стал папой. На днях он дал один из немногочисленных комментариев о своей семейной жизни.

Владимир Жогло стал участником шоу "Дети против звезд". За кулисами проекта юморист рассказал "Новому каналу", каким должен быть мужчина в браке. Советы он дал из собственного опыта.

К теме Актер "Вар'яти-шоу" Владимир Жогло впервые рассказал о сыне: он весь в меня

"Не уверен, что или максимально сговорчивым, или максимально резким, и в доме должно быть только так, как он скажет. Считаю, что это всегда симбиоз. В какой-то момент надо уступать женщине, а в другой – стоять на своем. Только в совместной кооперации в семье все будет хорошо. А если кто-то один всегда прав, а кто-то – нет, то это приведет к недовольству и конфликтам", – рассказал Владимир Жогло.

Кроме этого, юморист "Варьяты-шоу" признался, что влюбился в свою жену Ирину с первого взгляда. Пара встретилась случайно в одном из заведений Львова.

Наша любовь быстро зародилась, и сейчас находится на стадии развития. Надеюсь, что эта стадия еще долго не закончится. Ирина меня покорила искренностью и откровенностью,

– поделился он.

В то же время Владимир Жогло покорил украинскую красавицу юмором и интеллектом.

Что известно о браке Владимира Жогло

Звездная пара поженилась во Львове 15 мая 2020 года. Из-за карантина свадьбы Владимира и Ирины Жогло была небольшой, а на церемонию пришли только самые близкие родственники и друзья. Коллектив "Варьяты-шоу" вынужден был поздравлять юмориста с женитьбой дистанционно.

Уже из свадебных снимков стало понятно, что супруги ожидают появления первенца. К алтарю Ирина Жогло пошла в свободном платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.



Свадьба Владимира и Ирины Жогло / Facebook / @ ИринаЖогло

Уже 8 октября 2020 года стало известно, что у Владимира и Ирины Жогло родился сын. По словам юмориста, его первенец весил 4,550 килограмма и имел рост 58 сантиметров. Мальчика назвали Остапом.