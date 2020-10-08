Юморист "Варьяты-шоу" Владимир Жогло летом женился на любимой девушке Ирине. Свадьба знаменитости привлекла внимание украинцев, поэтому поклонники с нетерпением ждали, когда юморист станет отцом.

О рождении первенца жена юмориста Ирина сообщила на личной странице в фейсбуке. Известно, что влюбленные стали родителями сына, который появился на свет 6 октября во Львове.

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Новоиспеченная мама рассказала, что малыш родился утром, в 7:15. Самое ожидаемое событие в ее жизни произошло во львовском Родильном клиническом доме №1. Она поблагодарила врача и всю команду, которая после операции дает ей сил, советы и помогает с сынишкой. Также поблагодарила за поддержку родителей.

Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой, у меня два богатыря. Благодарю Бога, что так любит меня, и подарил мне сокровище, без которого я теперь не могу ни секунды. Спасибо, Владимир, за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие. Я очень сильно люблю тебя,

– написала в заметке Ирина.

Известно,что Владимир Жогло уже давно мечтал о семье. Журналистам он даже признался, что хочет иметь троих детей.

Я хочу троих детей, потому что и нас в семье – трое. Уже и имена придумал. Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына – либо Матвей, либо Максим,

– рассказывал Владимир Жогло.

Что известно об отношениях Владимира и Ирины

Впервые о романе Владимира и Ирины Жогло стало известно накануне Дня влюбленных. После выступления на "Варьяты-шоу" во Львове юморист сделал предложение любимой. Ирина ответила согласием и с тех пор пара начала планировавшую свадьбу.

Юморист рассказал, что с любимой он познакомился во Львове. Произошло это в неформальной атмосфере, в одном из заведений города.

В середине мая 2020 года пара расписалась во Львовском ЗАГСе. Церемония прошла только в присутствии молодоженов, которые надели медицинские маски. А уже 17 июня супруги поделились первым снимками со своей свадьбы.

Венчание прошло на Львовщине в присутствии ближайших родственников и друзей Владимира Жогла и Ирины. Невеста выбрала белоснежное платье, которое помогло скрыть ее беременность.

"Мое острое чувство из-за страсти к тебе просто рвет на мелкие части душу! Очень хочется снова пережить те моменты, когда считала секунды до встречи с тобой, хочу чувствовать тебя каждой своей клеточкой. Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты. Все мгновения, которые я провожу без тебя, похожи на вечность! Как же я люблю каждую морщинку на твоем лице!"– трогательно написала Ирина Жогло в день свадьбы.