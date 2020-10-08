Гуморист "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло влітку одружився з коханою дівчиною Іриною. Весілля знаменитості привернуло чималу увагу українців, тож прихильники вже з нетерпінням чекали, коли гуморист стане батьком.

Про народження первістка дружина гумориста Ірина повідомила на особистій сторінці у фейсбуці. Відомо, що закохані стали батьками сина, який з'явився на світ 6 жовтня у Львові.

Читайте також Джіджі Хадід та Зейн Малік вперше стали батьками: фото

Новоспечена матуся розповіла, що малюк народився зранку, о 7:15. Найочікуваніша подія у її житті сталася у львівському Пологовому клінічному будинку №1. Вона подякувала лікарю і всій команді, яка після операції додає їй сил, поради і допомагає з синочком. Таком подякувала за підтримку батькам.

Я вперше зрозуміла, що таке по-справжньому бути щасливою, маю два богатиря. Дякую Богу, що так любить мене, і подарував мені скарбика, без якого я тепер не можу ні секунди. Дякую тобі, Володимире, за любов, підтримку і сина. Ви в моєму житті найдорожчі. Я дуже сильно люблю тебе,

– написала в дописі Ірина.

Відомо, що Володимир Жогло вже давно мріяв про сім'ю. Журналістам він навіть зізнався, що хоче мати трьох дітей.

Я хочу трьох дітей, тому що і нас у родині – троє. Уже й імена придумав. Старшого сина назву Ярослав. Право назвати доньку віддам дружині. А молодшого сина – або Матвій, або Максим,

– розповідав Володимир Жогло.

Що відомо про стосунки Володимира та Ірини

Вперше про роман Володимира та Ірини Жогло стало відомо напередодні Дня закоханих. Після виступу "Вар'яти-шоу" у Львові гуморист освідчився коханій. Ірина відповіла згодою та з того часу пара почала планувала весілля.

Гуморист розповів, що з коханою він познайомився у Львові. Сталось це в неформальній атмосфері, в одному з закладів міста.

В середині травня 2020 року пара розписалась у львівському РАГСі. Церемонія пройшла тільки в присутності молодят, які одягнули медичні маски. А вже 17 червня подружжя поділилось першим знімками зі свого весілля.

Вінчання пройшло на Львівщині у присутності найближчих родичів та друзів Володимира Жогла і Ірини. Наречена обрала білосніжну сукню, яка допомогла приховати її вагітність.

"Моє гостре почуття через пристрасть до тебе просто рве на дрібні частини душу! Дуже хочеться знову пережити ті моменти, коли рахувала секунди до зустрічі з тобою, хочу відчувати тебе кожною своєю клітинкою. Не можу прожити без відчуття аромату твого тіла навіть хвилини. Всі миті, які я проводжу без тебе, схожі на вічність! Як же я люблю кожну зморщечку на твоєму обличчі!" – зворушливо написала Ірина Жогло в день весілля.



Весілля Ірини та Володимира Жогло